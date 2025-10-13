Coopération algéro-omanaise : cap sur la fabrication locale de bus et camions

L’Algérie et le Sultanat d’Oman renforcent leur coopération industrielle dans le secteur automobile, notamment dans la construction de bus et de véhicules utilitaires lourds.

Lors d’une rencontre entre le ministre algérien de l’Industrie, Yahia Bachir, et l’ambassadeur d’Oman, Saif Bin Nasser Al-Badaai, accompagné du président exécutif de Karwa Motors, les deux parties ont convenu de développer des investissements communs dans la fabrication locale de bus, camions anti-incendie et autres véhicules professionnels.

Karwa Motors, entreprise omanaise spécialisée dans l’assemblage et l’exportation de véhicules utilitaires, a exprimé sa volonté de transférer son savoir-faire technologique en Algérie, avec des taux d’intégration élevés et des normes de production internationales. Le ministre algérien a, de son côté, assuré du soutien total du gouvernement pour faciliter ce partenariat stratégique, qui s’inscrit dans la dynamique de relance et de localisation de l’industrie automobile nationale.

Cette coopération algéro-omanaise vise à stimuler la production locale, réduire les importations et positionner l’Algérie comme un futur pôle industriel automobile régional, notamment dans le segment des véhicules utilitaires.