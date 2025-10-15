Importation de véhicules : un député algérien recommande le neuf malgré la nouvelle autorisation des voitures de moins de cinq ans

Le projet de loi de finances 2026 prévoit d’autoriser les Algériens de la diaspora à importer des véhicules de moins de cinq ans, sans droits de douane, dans le cadre d’un changement de résidence définitif. Jusqu’à présent, seules les voitures neuves étaient éligibles à cette exonération.

Le député de la diaspora Fares Rahmani salue cette mesure, mais souligne qu’elle ne concerne qu’une partie limitée des ressortissants — ceux qui rentrent définitivement au pays.



Il estime toutefois qu’il est plus avantageux d’importer un véhicule neuf, car cela permet de bénéficier d’une exonération de TVA à l’étranger et d’un plus large choix de motorisations, notamment diesel, contrairement aux véhicules de moins de cinq ans, restreints à l’essence et à l’hybride.

Ainsi, selon le parlementaire, cette réforme constitue une avancée utile pour les expatriés aux budgets modestes, mais les plus aisés auraient intérêt à opter pour un véhicule neuf, plus économique à long terme et mieux adapté aux besoins énergétiques.