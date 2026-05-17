Stellantis et Dongfeng investissent 1 milliard d’euros pour relancer leur production en Chine

Stellantis et son partenaire historique Dongfeng Motor Corporation annoncent un investissement de 1 milliard d’euros pour produire dès 2027 de nouveaux modèles Peugeot électrifiés et Jeep hybrides rechargeables dans leur usine de Wuhan.

Destinés au marché chinois et à l’exportation, ces véhicules marquent la relance stratégique de leur alliance vieille de plus de 30 ans, avec l’objectif de renforcer leur position sur le segment des véhicules à énergie nouvelle et de moderniser leur coopération industrielle.