EAST QUALITY lance une usine de pneus poids lourds à Ain M’lila : un projet industriel stratégique pour l’Algérie

EAST QUALITY annonce le lancement d’un projet industriel d’envergure avec l’implantation d’une nouvelle usine de fabrication de pneus pour poids lourds dans la zone industrielle de Ouled Gacem, à Ain M’lila, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Dotée d’un investissement de 170 millions de dollars, cette usine vise une capacité annuelle de production de 3 millions de pneus, atteinte en deux phases :

Phase 1 : mise en service dans 18 mois , avec une capacité initiale de 1 million de pneus par an ;

: mise en service dans , avec une capacité initiale de ; Phase 2 : montée en puissance prévue dans 32 mois, pour atteindre les 3 millions d’unités.

Le projet générera plus de 2 000 emplois directs et environ 2 500 emplois indirects, renforçant significativement l’attractivité économique de la région. Déjà reconnue comme un pôle national pour les pièces de rechange et accessoires automobiles, Ain M’lila consolide ainsi sa position de hub stratégique dans l’industrie automobile algérienne.

Il est indiqué par ailleurs que des contrats de sous-traitance sont en cours de finalisation avec les principaux constructeurs de poids lourds en Algérie, tandis que des négociations avancées sont menées pour exporter vers plusieurs marchés africains.

Le projet se distingue par son fort taux d’intégration locale, rendu possible grâce à des partenariats avec des fournisseurs nationaux de matières premières. L’usine sera équipée de technologies de pointe, incluant des lignes robotisées et assistées par intelligence artificielle, développées en collaboration avec des marques internationales de référence.

Par ailleurs, les autorités locales ont accordé l’ensemble des facilités nécessaires au bon déroulement du projet, confirmant leur engagement pour le développement industriel de la région et pour l’émergence d’une industrie nationale compétitive.