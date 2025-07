Opel mise sur l’Algérie : une production locale stratégique à Oran

Le groupe Stellantis confirme son intention de lancer l’assemblage de modèles Opel en Algérie, une avancée stratégique pour la marque allemande dans le pays. L’usine de Tafraoui, à Oran, sera le site de production désigné pour les véhicules Opel, avec une forte priorité donnée au taux d’intégration locale.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts conjoints entre Stellantis et le gouvernement algérien pour renforcer la filière automobile nationale, en misant sur la sous-traitance locale et le développement d’un écosystème industriel durable. Opel, en tant que marque du groupe Stellantis, bénéficiera pleinement de ce projet industriel ambitieux soutenu par les plus hautes autorités de l’État.

Samir Cherfan, directeur des opérations pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord au sein de Stellantis, a souligné l’engagement du groupe à mobiliser ses ressources pour faire de l’Algérie un pôle de production compétitif pour Opel. Cette orientation permettra non seulement de renforcer la présence d’Opel sur le marché algérien, mais aussi de viser, à moyen terme, une capacité de production accrue avec un impact positif sur l’emploi et l’économie nationale.

Opel s’apprête à jouer un rôle central dans la relance industrielle automobile de l’Algérie, à travers une production locale qui mise sur l’innovation, la qualité et l’intégration nationale.