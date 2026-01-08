Essais réussis pour la nouvelle ligne ferroviaire Tindouf–Béchar

Les premiers essais techniques de la nouvelle ligne ferroviaire minière Tindouf–Béchar, longue de 950 km, se sont révélés concluants selon l’ANESRIF.

Réalisés à l’aide d’une locomotive dédiée et supervisés par des experts et responsables du secteur, ces tests ont validé l’infrastructure, la voie ferrée, le système de signalisation ainsi que les nombreux ouvrages d’art répartis sur le tracé. Les gares nouvellement construites ont également été inspectées.

La mise en service prochaine de cette ligne permettra le transport des voyageurs, des marchandises et surtout l’acheminement du minerai de fer de Gara-Djebilet vers plusieurs complexes industriels.



Ce projet s’inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la souveraineté économique du pays grâce à un approvisionnement régulier du secteur sidérurgique.