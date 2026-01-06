Automobile : fin de la taxe sur les voitures neuves importées à partir de 2026

À compter du 1er janvier 2026, l’Algérie supprime la taxe appliquée aux voitures neuves importées, conformément aux dispositions de la loi de finances 2026.

Cette mesure, issue de l’amendement de l’article 147 bis du Code des droits et taxes, exonère désormais les particuliers et les importateurs du paiement de cette taxe lors du dédouanement.



Par ailleurs, les déclarations enregistrées avant cette date restent toutefois soumises à l’ancien régime.



Les autorités espèrent, à travers cette décision, alléger les charges fiscales, dynamiser l’importation de véhicules neufs et favoriser une stabilisation, voire une baisse, des prix sur le marché automobile national.