Transport : 3 000 bus Higer expédiés vers l’Algérie

Dans le cadre du programme de renouvellement du parc national de transport, l’Algérie s’apprête à recevoir très prochainement près de 3 000 bus de la marque chinoise Higer, actuellement en cours d’acheminement depuis la Chine.

Ce nouvel arrivage constitue une étape importante dans le vaste projet d’importation de 10 000 bus neufs, lancé sur décision du président de la république Abdelmadjid Tebboune afin de moderniser et renforcer le réseau national de transport.

La société Higer a annoncé l’expédition de ces 3 000 unités pour un montant global d’environ 200 millions de dollars, soit un coût estimé entre 60 000 et 70 000 dollars par véhicule.

Lors d’une cérémonie organisée pour marquer cette opération, le constructeur chinois a souligné que cette livraison représente un jalon essentiel dans son expansion internationale. Elle reflète également la confiance grandissante du marché algérien envers les bus chinois. Higer a par ailleurs réaffirmé son engagement à contribuer au développement des transports publics à travers le monde, notamment dans les pays en pleine modernisation de leurs infrastructures.