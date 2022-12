EuroNCAP : 14 modèles testés dont 11 ayant obtenu 5 étoiles

L’EuroNCAP, organisme européen spécialisé dans les crashs-test de voitures a passé sous le grill 14 modèles récents. Sur ces 14 voitures, 11 ont obtenu la note maximale de 5 étoiles, tandis que les Ford Puma, Peugeot 408 et Volkswagen Touran se contentent de seulement 4 étoiles.

L’EuroNCAP revient au devant de la scène avec une série de crashs-test réalisés sur 14 modèles récents dont deux modèles chinois. L’organisme a voulu anticiper l’arrivée des chinoises la Chery Omodos et la Maxus Mifa 9 sur le marché européen avec ces tests. Ces dernières ont obtenu la note maximale 5 étoiles.

On retrouve également la majorité des modèles testés avec la note de 5 étoiles à savoir : l’Américaine Lucid Air, la MG 4, Ford Ranger, Land Rover Discovery Sport, Lexus RX, Mercedes-Benz GLC, Skoda Octavia, Volkswagen Amarok et Volkswagen ID.Buzz.

Les derniers de classes, sont la Ford Puma, la Volkswagen Touran et Peugeot 408 qui n’ont obtenu que 4 étoiles. Le modèle du lion a raté le coche comme souvent avec les modèles récents du groupe Stellantis, et ceci à cause des aides à la conduite, avec seulement un score de 65 %.