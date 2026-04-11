Exportations algériennes : les pièces de rechange automobile à la conquête des marchés voisins

L’Algérie a lancé une importante opération d’exportation avec 35 expéditions depuis 13 wilayas vers 19 pays, confirmant la montée en puissance des produits « Made in Algeria ». Parmi les secteurs mis en avant, celui des pièces de rechange automobile se distingue particulièrement.

Des entreprises basées à Tizi Ouzou ont ainsi exporté des pièces détachées vers la Tunisie et la Libye, illustrant le développement de cette filière industrielle et sa capacité à répondre aux besoins des marchés régionaux. Cette dynamique témoigne d’une amélioration de la qualité et de la compétitivité des produits algériens dans le domaine automobile.

En parallèle, d’autres produits ont été expédiés, notamment de la faïence vers plusieurs pays, des tomates vers l’Espagne, ainsi que des équipements électroménagers et du clinker vers différents marchés.

Selon le ministre Kamel Rezig, cette opération reflète les progrès réalisés par la production nationale et s’inscrit dans une stratégie visant à diversifier les exportations hors hydrocarbures, tout en renforçant la présence des entreprises algériennes à l’international.