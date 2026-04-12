Renault : la fin annoncée de l’Espace, un modèle emblématique

Le constructeur Renault s’apprête à tourner une page importante de son histoire avec la disparition probable de la Renault Espace. Bien que cela n’ait pas été officiellement annoncé, le plan stratégique FutuREady laisse clairement entendre que l’actuelle génération sera la dernière.

En cause, des contraintes techniques liées à la future plateforme électrique RGEV, qui ne serait pas adaptée aux véhicules 7 places comme l’Espace. À cela s’ajoutent des ventes en baisse et une perte d’identité progressive du modèle, passé du statut de monospace à celui de SUV.

Lancé en 1984 et longtemps référence des voitures familiales, l’Espace semble aujourd’hui en fin de parcours. Malgré un récent restylage, il devrait disparaître dans les prochaines années, marquant la fin d’un modèle historique de la marque.