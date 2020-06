Faits divers: le conducteur à l’origine de l’accident de la circulation diffusé sur les réseaux sociaux arrêté

Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont arrêté le conducteur ayant provoqué l’accident de la circulation survenu, mardi, au niveau de la rocade sud Dar El Beïda-Zéralda (Alger), et largement diffusé sur les réseaux sociaux, a indiqué mercredi un communiqué du Commandement général de la GN, qui a annoncé également l’ouverture d’une enquête sur cet accident.

« Un accident de la circulation regrettable s’est produit, mardi 16 juin 2020 sur la voie express ouest, plus exactement à hauteur des Grands Vents à Alger, au niveau de la rocade sud, où un automobiliste harcelait un autre usager de la route en faisant des manœuvres dangereuses qui ont occasionné le renversement choquant du véhicule de la victime au bord de la chaussée », indique la même source, précisant que le chauffeur à l’origine de l’accident « a pris la fuite ».



« Les faits de ce grave incident ont été relayés sur les réseaux sociaux, dans une vidéo filmée en direct par un citoyen empruntant la même voie, et à travers laquelle il exprimait son mécontentement vis-à-vis de cette imprudence », souligne le communiqué, relevant que « ce comportement civilisé a facilité, à l’aide du réseau des caméras de surveillance routière, la tâche des unités de la GN dans la poursuite du chauffeur qui a pris la fuite et de l’identifier dans l’immédiat ».



« Le plan d’alerte et investigation qui a été lancé sur place a permis l’arrestation de l’auteur en un temps record et l’ouverture d’une enquête sur l’accident ».

« Le chauffeur du véhicule, victime de cet accident, est sorti indemne », a-t-on ajouté.

Le Commandement de la GN a adressé, ses vifs remerciements, au citoyen qui a pris le soin de filmer cet incident, saluant par la même son comportement civilisé. De même qu’il a invité l’ensemble des citoyens à signaler tous types de délits et d’agissements imprudents, rappelant son numéro vert 1055 mis à leur disposition, a conclu le communiqué.