Land Rover lance l’édition limitée « Fifty » pour les 50 ans du SUV Range Rover

Dans le but de fêter les 50 ans d’existence de son SUV Range Rover, le constructeur britannique lance une nouvelle série limitée sur ce dernier baptisée « Fifty ». Cette édition spéciale est limitée à 1970 exemplaires.

Le Range Rover fête aujourd’hui ses cinquante ans mais le modèle a su se renouveler durant plusieurs générations pour rester toujours autant séduisant pour ses fans. Son histoire a débuté en 1970 avec un modèle à trois portes mythique et est désormais à sa quatrième génération.

Une quatrième génération qui se fait vieille et qui sera renouvelée prochainement, mais en attendant le constructeur britannique lance une édition limitée baptisée « Fifty » de son gros SUV pour fêter ses 50 ans d’existence et limitée à 1970 exemplaires tel un symbole.

La série spéciale « Fifty » est basée sur la finition haut de gamme Autobiography du Range Rover et adopte en plus des jantes spécifiques de 22 pouces, des éléments de couleur « Auris Atlas », des marquages « Fifty » sur la carrosserie et sur une planque dans l’habitacle.