Foire de la Production Nationale: Renault participe et expose son savoir faire

La 28ème édition de la Foire de la Production Nationale ouvre ses portes aujourd'hui avec la participation de plusieurs sociétés activant dans divers secteurs d'activités.

Le rendez-vous annuel des industriels et des acteurs de la production nationale se sont donnés rendez-vous à la Safex pour la 28ème édition de la Foire de la Production Nationale. La marque au losange a pris part à cette nouvelle édition en exposant son savoir faire et son expérience dans le montage et l’assemblage automobile.

A travers un stand dédié situé au pavillon G, Renault Algérie Production expose la compétence et le savoir-faire des femmes et des hommes activant dans son usine d’Oran, et permet aux visiteurs de découvrir quelques métiers spécifiques à l’industrie automobile au travers d’ateliers ainsi que de films de témoignages.