Renault Megane Facelift : Pour Genève ?

A en croire les images dévoilées par le site carscoops, la quatrième génération de la Megane va recevoir sont facelift de mi-carrière et les derniers tests semblent se dérouler sereinement. Selon la même source, la version restylée de la Megane a été espionnée en Suède en plein tests sous le nom de Sport Tourer.

Comme le camouflage ne touche que les parties avant et arrière, on peut conclure que les retouches ne concerneront que ces deux parties du véhicule à l’image des pare-chocs et des optiques redessinés.

Dans l’habitacle, les suppositions vont plutôt vers l’arrivée d’un nouveau système d’infodivertissement et un combiné d’instruments numériques, ce qui le mettra à niveau dans le segment C très disputé. Sous le capot, la Megane restylée adoptera certainement un nouveau moteur hybride rechargeable »made in Renault » avec une autonomie zéro émission d’environ 48 km.

Pour le moment, les informations concernant sa présentation convergent vers le salon automobile de Genève 2020.