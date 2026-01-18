GNV renforce sa présence entre la France et l’Algérie avec un deuxième ferry

La compagnie maritime italienne GNV (Grandi Navi Veloci) étend ses opérations entre la France et l’Algérie en déployant un deuxième ferry, l’Altair, récemment acquis. Le navire, doté de 319 cabines et pouvant accueillir jusqu’à 2.700 passagers, effectuera deux rotations hebdomadaires entre Sète, Béjaïa et Alger dès le 21 février, après une phase de réaménagement.

Déjà présente sur la ligne Alger–Sète depuis 2025, GNV confirme sa volonté de conquérir le marché algérien en proposant des services adaptés aux voyageurs nord-africains, tels que la cuisine halal et des espaces dédiés aux familles.



Avec cette expansion, la compagnie renforce sa stratégie de développement en Méditerranée et sa position sur les liaisons France–Maghreb.