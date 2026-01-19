Hyundai accélère son implantation en Algérie avec un premier réseau de distribution

Hyundai, représentée en Algérie par Majestic Autos, a franchi une étape importante avant son lancement officiel sur le marché national. Le concessionnaire a annoncé la signature de partenariats avec dix premiers opérateurs automobiles, assurant dès maintenant une présence dans 14 wilayas.

Cette première phase s’inscrit dans une stratégie visant à bâtir un réseau national durable, conforme aux standards internationaux de Hyundai. D’autres wilayas seront intégrées progressivement, selon la sélection de nouveaux partenaires répondant aux critères de qualité, d’infrastructures et de compétences fixés par la marque.

Le service après-vente constitue un axe prioritaire : disponibilité de pièces d’origine, outils de diagnostic certifiés et formation des équipes locales afin d’assurer une prise en charge homogène sur tout le territoire.

Le lancement effectif des activités de ces partenaires est prévu pour le troisième trimestre 2026, marquant une étape décisive dans le déploiement du réseau Hyundai en Algérie et confirmant la volonté du constructeur de s’ancrer durablement sur le marché national.