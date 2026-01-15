Opel précise son projet d’usine en Algérie : une étape stratégique pour Stellantis

Le PDG d’Opel, Florian Huettl, a dévoilé de nouveaux détails concernant la future usine Opel en Algérie, confirmée par Stellantis. Il décrit ce projet comme une « expansion significative » de la marque dans la région Moyen-Orient & Afrique, fruit de deux années de partenariat renforcé avec l’Algérie.

L’usine, destinée à compléter le réseau industriel européen d’Opel, aura pour objectif de produire localement des modèles dédiés au marché algérien, sans que la capacité ou le calendrier précis ne soient encore annoncés.



Cette implantation s’inscrit dans la stratégie d’Opel axée sur la production locale, l’intégration industrielle et les investissements durables, tout en garantissant la qualité de l’ingénierie allemande « fièrement produite en Algérie ».

Opel deviendra ainsi la deuxième marque de Stellantis à s’implanter industriellement dans le pays après Fiat, tandis qu’une usine Alfa Romeo est également envisagée.