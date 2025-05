Harcèlement dans un VTC à Alger : InDrive réagit et promet des sanctions

Une vidéo montrant le harcèlement d’une jeune femme dans un VTC à Alger, où le chauffeur lui fait des insinuations inquiétantes, a provoqué une vague d’indignation en Algérie.

L’application InDrive, citée dans la vidéo, a réagisur TSA en affirmant appliquer une politique de tolérance zéro face à ce type de comportement.



Toutefois, la société précise qu’elle ne peut pas confirmer si le chauffeur impliqué est réellement inscrit sur sa plateforme, faute d’éléments vérifiables dans la vidéo (trajet, identifiant, etc.).



InDrive se dit prête à radier tout chauffeur fautif et à coopérer avec les autorités, tout en appelant à signaler tout incident via ses canaux officiels.