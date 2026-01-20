Stellantis dément les rumeurs sur le prix de la Fiat Grande Panda en Algérie

Stellantis El Djazaïr a officiellement démenti les prix circulant sur les réseaux sociaux concernant la Fiat Grande Panda fabriquée à Tafraoui (Oran). Des rumeurs annonçaient un tarif de 2,35 millions de dinars, mais le groupe affirme qu’aucune information officielle n’a été communiquée.

Le prix réel sera dévoilé lors du lancement du modèle en février. L’intérêt croissant des Algériens pour cette nouvelle Fiat a entraîné des spéculations, bien que le prix catalogue en France débute à 16 900 euros, soit environ 2,5 millions de dinars.



Stellantis précise que des paramètres spécifiques au marché algérien seront pris en compte avant de fixer le tarif final.