IATF 2025 : Les équipementiers algériens misent sur l’intégration locale pour conquérir le marché automobile africain

Lors du Salon africain de l’automobile (IATF) à Alger, les équipementiers ont souligné leur rôle central dans l’édification d’une industrie automobile africaine intégrée, tout en affirmant clairement leurs ambitions de conquérir les marchés du continent.

Plusieurs entreprises algériennes, telles que Briks (plaquettes de freins), Cirta Automotive (pièces de suspension), Friction Tech (batteries) et Iris (pneumatiques), ont signé ou entamé des négociations pour des contrats d’exportation avec divers pays africains.

Ces sociétés soulignent que l’Afrique peut bâtir un réseau industriel solide en misant sur la sous-traitance locale et un taux d’intégration élevé (60 à 70 %), sans nécessairement développer ses propres marques automobiles. L’objectif est de réduire les importations, accroître la compétitivité et produire jusqu’à 5 millions de véhicules par an d’ici 2035.

Cependant, la réussite de cette ambition reste conditionnée à la mise en place d’infrastructures adaptées, à l’unification des normes techniques et au soutien financier, notamment via les 1 milliard de dollars qu’Afreximbank prévoit de mobiliser pour des projets viables.