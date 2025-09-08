Automobile : Chevrolet prépare un possible retour en Algérie

General Motors (GM) affiche un regain d’intérêt pour le marché algérien. Le constructeur américain envisage un retour dans l’automobile nationale, avec Chevrolet comme marque de prédilection, compte tenu de son ancrage et de son expérience sur le marché local.

General Motors (GM) manifeste un nouvel intérêt pour le marché algérien. En marge de l’IATF 2025 à Alger, la présidente de GM Afrique et Égypte, Sharon Nishi, a rencontré le Conseil algérien pour le renouveau économique (Crea), en présence de l’ambassadrice des États-Unis et du vice-président de l’American Auto Policy Council. Les discussions ont porté sur des opportunités d’investissements dans l’assemblage et l’industrie automobile en Algérie.

Chevrolet, marque phare du groupe, apparaît comme la mieux placée pour un éventuel retour, après avoir déjà été distribuée localement dans les années 2000 via Diamal puis CIMA Motors.

Si ce projet se concrétise, il marquerait le retour attendu du constructeur américain, longtemps absent du Maghreb, sur un marché où ses modèles citadins, compacts et SUV avaient déjà trouvé leur place.