Importation de véhicules diesel : un délai prolongé pour la diaspora algérienne

Les autorités algériennes accordent un délai exceptionnel jusqu’au 30 juin 2026 pour le dédouanement de véhicules diesel dans le cadre du changement de résidence.

Cette mesure concerne les ressortissants ayant engagé l’achat avant le 1er janvier 2026 et pouvant le justifier par des documents officiels, afin de ne pas pénaliser ceux impactés par les nouvelles restrictions de la Loi de Finances 2026.

Afin de bénéficier de cette dérogation, les personnes intéressées doivent justifier de leur éligibilité en présentant les documents suivants :



* Facture d’achat du véhicule diesel

* Bon de commande

* Reçu de paiement

* Tout document y afférent