Métro d’Alger : une application mobile pour acheter ses tickets

Le Métro d’Alger lance l’application « El Metro », permettant d’acheter billets et abonnements directement sur smartphone via un QR code.

Cette solution vise à simplifier les déplacements, réduire les files d’attente et améliorer l’expérience des usagers, dans le cadre de la modernisation et de la digitalisation du réseau.



Dans le détail, le paiement s’effectue directement depuis le téléphone, après quoi le voyageur reçoit un billet électronique sous forme de QR code. Celui-ci peut être présenté aux portiques pour accéder au métro. Il s’agit d’une évolution simple, mais cohérente avec les usages actuels.