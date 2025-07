Importation de véhicules neufs : l’Algérie impose une grille tarifaire pour réguler les prix et protéger les consommateurs

L’Algérie a instauré une grille tarifaire de référence pour les véhicules neufs importés, une mesure décidée par le ministère des Finances pour réguler le marché automobile, lutter contre les surévaluations et protéger les consommateurs. Ce référentiel fixe des prix indicatifs selon la marque, le modèle, la cylindrée, l’année et le pays d’origine du véhicule.

Les Douanes algériennes utiliseront désormais cette grille pour calculer les droits de douane, mettant fin à l’ancienne méthode basée uniquement sur les déclarations des importateurs. Les véhicules chinois seront taxés sur la base de leur valeur réelle en Chine, et non des prix gonflés du marché algérien, tandis que les modèles européens seront évalués selon les montants fixés par le ministère.

Exemples : une Volkswagen Jetta 1.4L (hors Europe, 2025) est estimée à 8 800 $, un Tiguan 2.0L (Europe, 2025) à 46 480 €. Des tarifs similaires ont été publiés pour les marques KIA, Renault et FIAT.

Cette réforme vise à instaurer plus de transparence, structurer le marché, et réduire les pratiques spéculatives, tout en facilitant un accès plus équitable aux véhicules pour les consommateurs algériens.