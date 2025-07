Turbulences chez Cevital : la justice écarte Omar Rebrab des affaires

Le groupe Cevital, principal conglomérat privé en Algérie, traverse une grave crise. Omar Rebrab, fils aîné du fondateur Issad Rebrab et dirigeant de Hyundai Motors Algérie, vient d’être interdit par la justice d’exercer toute activité commerciale. Une note de la Banque d’Algérie, datée du 9 juillet 2025, ordonne le gel de toute opération bancaire à son nom, en application d’une décision judiciaire.

Cette mesure aggrave les difficultés de Cevital, déjà affecté par une baisse de 40 % de ses revenus entre 2022 et 2025. Actif dans l’agroalimentaire, l’électroménager et la logistique, le groupe compte 26 filiales et 18 000 employés. Créé en 1998, il a été un acteur économique majeur en Algérie et à l’international, notamment via ses exportations et l’acquisition de Brandt en 2014.

L’éviction d’Omar Rebrab fragilise la gouvernance du groupe à un moment critique, alors que Cevital doit se réorganiser pour préserver sa position stratégique dans l’économie nationale.