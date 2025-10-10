Industrie automobile : La première Fiat Grande Panda « Made in Algeria » est sortie d’usine

Fiat Algérie annonce l’assemblage de la toute première Fiat Grande Panda à l’usine de Tafraoui, près d’Oran, franchissant ainsi une étape historique pour l’industrie automobile nationale. Ce véhicule inaugure les nouveaux procédés de soudage et de peinture mis en place sur le site, constituant une première dans l’histoire de la production automobile en Algérie.

Cette réalisation symbolise la montée en puissance industrielle de Stellantis El Djazair et la volonté de faire de l’Algérie un pôle automobile régional. La Fiat Grande Panda, modèle moderne et accessible, incarne à la fois la transformation industrielle, la fierté nationale et l’engagement du groupe en faveur d’une mobilité durable.

L’usine de Tafraoui s’impose désormais comme un centre stratégique pour la production, la formation et l’innovation, avec pour objectif d’accroître l’intégration locale et, à terme, d’exporter vers d’autres marchés africains.