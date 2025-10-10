Vers un écosystème automobile africain intégré : les acteurs du continent appellent à renforcer la coopération régionale

Les participants à une séance de débat organisée à Alger dans le cadre du Salon africain de l’automobile (IATF 2025) ont plaidé pour un renforcement de la coopération régionale afin de bâtir un écosystème continental de l’industrie automobile capable de répondre à la demande croissante en véhicules en Afrique.

La présidente de l’Association africaine des constructeurs automobiles (AAAM), Martina Biene, a souligné la nécessité de développer des solutions africaines en s’appuyant sur les ressources locales, à travers des partenariats public-privé et une intégration industrielle accrue. L’association mène actuellement des discussions avec une vingtaine de pays pour consolider cette coopération et harmoniser les procédures de certification d’origine des véhicules et composants.

De son côté, Themba Khumalo, représentant de la ZLECAf, a appelé à mobiliser les ressources financières internes pour soutenir la production locale et la mécanisation, tout en profitant du cadre offert par la ZLECAf pour attirer les investissements et renforcer la compétitivité.

Enfin, le représentant du ministère algérien de l’Industrie, Kheireddine Benaïssa, a mis en avant la montée en puissance de l’Afrique dans la production automobile, marquée par l’ouverture de nouvelles usines, le développement de la sous-traitance et le retour de grandes marques mondiales sur le continent.