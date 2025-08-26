Industrie automobile : L’État assouplit les règles d’importation de lubrifiants

Le ministère du Commerce a autorisé les industriels algériens à importer six types de lubrifiants et huiles automobiles, jusque-là réservés à Naftal. Cette décision vise à pallier les difficultés d’approvisionnement causées par l’exclusivité accordée en juin 2025 à l’entreprise publique, qui ne pouvait couvrir tous les besoins du marché.

Les produits concernés incluent les huiles de laminage, isolantes pour transformateurs, préparations lubrifiantes pour machines, véhicules et avions, ainsi que les fluides hydrauliques et liquides de freins. Les importations devront être strictement destinées à un usage industriel.

Le ministère précise que les cargaisons facturées avant le 15 juillet 2025 seront admises sans blocage. Cette mesure, issue d’une réunion de coordination du 14 août, cherche à concilier le rôle de Naftal avec les besoins réels des entreprises, en assurant la continuité de la production tout en encadrant les importations.