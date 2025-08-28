Algérie : importation de 10.000 bus et de pneus pour moderniser le transport

À la suite du tragique accident d’El Harrach ayant fait 18 morts, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé, le 26 août, plusieurs mesures urgentes dans le secteur des transports. Parmi elles : l’importation de 10.000 bus neufs pour remplacer les véhicules de plus de 30 ans, qui seront progressivement retirés de la circulation.

En parallèle, le gouvernement a décidé l’importation massive de pneus pour tous types de véhicules, afin de pallier la pénurie et la flambée des prix qui entravaient l’entretien du parc roulant.

Le ministre des Transports a rappelé que près de 86.000 bus sont dans un état critique et nécessitent un renouvellement progressif. Ces décisions visent à améliorer la sécurité routière et moderniser le transport collectif en Algérie.