Industrie automobile: un projet d’usine de voitures électriques à Batna

Un partenariat entre l’entreprise algérienne Economie Moderne Auto et un constructeur chinois prévoit la création d’une usine de véhicules électriques à Ras El Aioun (wilaya de Batna).

Deux modèles de véhicules sont actuellement à l’étude dans le cadre de ce partenariat : une voiture 100 % électrique, conçue pour la mobilité urbaine, offrant une autonomie de 200 kilomètres par charge extensible jusqu’à 350 km grâce à un convertisseur, ainsi qu’un modèle hybride essence-gaz, pensé pour être à la fois pratique et abordable.



En parallèle, l’usine actuelle d’Economie Moderne Auto, déjà spécialisée dans les équipements au gaz, prévoit une montée en cadence significative de sa production de réservoirs Sirghaz, pour atteindre 92 000 unités par an, soit environ 320 réservoirs par jour, afin de répondre à la majorité des besoins du marché national.



Le PDG, Ismail Abdel Nour, a mis en avant la sécurité des réservoirs fabriqués localement réalisés en acier inoxydable et dotés d’une valve de sécurité, ainsi que les avantages économiques et écologiques du Sirghaz comme alternative aux carburants classiques. Il a également affirmé la volonté de l’entreprise de garantir l’autosuffisance nationale avant d’envisager une ouverture vers l’export.



Ce double projet, entre innovation électrique et renforcement des capacités de production actuelles, s’inscrit dans une stratégie plus large visant à diversifier l’industrie automobile algérienne, promouvoir les énergies de substitution et renforcer la souveraineté industrielle du pays.