Usine Stellantis de Poissy : arrêt de production en octobre, 2.000 salariés touchés

Face à un marché européen en difficulté, l’usine Stellantis de Poissy (Yvelines) suspendra sa production pendant trois semaines, du 13 au 31 octobre 2025. Environ 2.000 salariés seront placés en chômage partiel et en congés, selon une annonce faite lors d’une réunion extraordinaire du CSE.

Cette décision vise à ajuster les volumes de production et à gérer les stocks en fin d’année. Sur les 15 jours concernés, 3 jours seront pris sur les congés déjà programmés, et 12 jours feront l’objet de chômage partiel. Pendant cet arrêt, des travaux d’entretien et des formations seront organisés.

L’usine, qui assemble notamment les Opel Mokka et Citroën DS3, produit actuellement 420 véhicules par jour. La baisse des ventes de l’Opel Mokka a été évoquée comme un facteur clé de cette décision.

Côté syndical, des inquiétudes grandissent : certains représentants craignent une fermeture accélérée du site, alors que la production de la Mokka doit s’arrêter en 2028, et aucun nouveau modèle n’a encore été annoncé pour la remplacer.