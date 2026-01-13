Industrie : L’usine Emin Auto lance officiellement la production des véhicules JAC en Algérie

Après sept ans d’attente, Emin Auto a officiellement démarré la production de véhicules JAC à l’usine de Tamazoura, dans la wilaya d’Aïn Témouchent. Le premier modèle assemblé est le camion JAC 1040S, marquant une étape majeure pour la relance de l’industrie automobile en Algérie.

Le site, qui s’étend sur 33 hectares et dispose de quatre lignes de production, vise à aller au-delà de l’assemblage avec des ateliers d’emboutissage, de soudure et de peinture prévus dans une prochaine phase. L’usine prévoit d’atteindre une capacité annuelle de 100 000 véhicules, dont 30 % destinés à l’exportation vers l’Afrique, et un taux d’intégration locale de 30 % sous quatre ans.

Supervisée par des ingénieurs chinois, la production permettra aussi la création de 1 500 emplois directs et 2 000 indirects. Du côté commercial, le réseau de distribution JAC sera élargi à 50 agents pour renforcer le service après-vente. Emin Auto confirme ainsi sa volonté de s’inscrire durablement dans la stratégie nationale de développement d’une industrie automobile solide.