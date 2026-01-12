Tirsam importe 1 000 nouveaux bus pour moderniser le transport public en Algérie

Tirsam a lancé une opération d’importation de 1 000 bus neufs, conformément aux directives du président de la République visant à moderniser le parc national de transport de voyageurs.

Selon l’entreprise, ces véhicules sont équipés de technologies modernes et répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité, sécurité et confort, afin d’améliorer les services destinés aux citoyens.

Cette initiative démontre la capacité de Tirsam à mener à bien les programmes nationaux dans les délais et à honorer ses engagements envers l’État. Elle contribue également au renforcement du transport public dans l’ensemble des wilayas, en appui aux efforts des pouvoirs publics pour moderniser le secteur.