Opel confirme l’implantation de sa première usine hors d’Europe en Algérie

Stellantis a officiellement validé le projet d’implantation d’une usine Opel en Algérie, annoncé initialement par le constructeur allemand. Samir Cherfan, COO de Stellantis pour la région Afrique–Moyen-Orient, a confirmé l’information sur LinkedIn, qualifiant cette décision d’étape majeure pour Opel et pour l’industrie automobile algérienne.

Ce projet, discuté lors d’une récente réunion à Alger avec le CEO d’Opel Florian Huettl, s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer sa présence régionale grâce à une production locale, une intégration industrielle accrue et des investissements durables.

S’appuyant sur le succès du lancement d’Opel en Algérie il y a deux ans, la future usine complètera le réseau industriel européen du constructeur. Elle participera à la stratégie « Made in the region, for the region », visant à créer un écosystème automobile local solide, tout en garantissant une qualité d’ingénierie allemande produite en Algérie.