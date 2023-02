Kia annonce le rappel des Sorento et Carnival

Le géant constructeur coréen annonce le rappel de ses deux véhicules haut de gamme, Kia Sorento et Carnival, pour un défaut d’assemblage au niveau de la boite à vitesse.

Kia va procéder au rappel de ses grands modèles, le Sorento plus connu et le Carnival, un modèle familial qui continue sa carrière en Amérique du Nord et en Asie. Les modèles concernés sont eux produits entre avril et juillet 2015.

Le problème a été détecté sur le levier de boîte à vitesses, qui peut être incorrectement assemblé, ce qui peut conduire le véhicule à se déplacer alors qu’il est censé être en mode Parking. Le constructeur procédera à la réparation de ce défaut, et n’a pas donné le nombre de véhicules concernés par ce rappel.