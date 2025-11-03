KIA Motors Algérie transfère son service après-vente vers son site du Caroubier

KIA Motors Algérie annonce le transfert progressif de ses activités de service après-vente (SAV), actuellement situées à Bab Ezzouar, vers son site du Caroubier.

Cette relocalisation s’effectuera en deux phases :

Première phase : le transfert des ateliers de maintenance, qui seront opérationnels au Caroubier à partir du 5 novembre 2025 ;

Deuxième phase : le déménagement du magasin de pièces de rechange, dont la date sera communiquée ultérieurement.

Cette réorganisation s’inscrit dans la stratégie d’optimisation des infrastructures de KIA Motors Algérie, visant à offrir un service plus performant et plus proche des standards internationaux de la marque.

Pour toute information complémentaire, les clients peuvent contacter :