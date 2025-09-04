Setram : L’Algérie participe pour la première fois au Championnat du monde des conducteurs de tramways

Deux conducteurs algériens de Setram représenteront l’Algérie au premier Championnat du monde des conducteurs de tramways, prévu le 13 septembre 2025 à Vienne (Autriche).

Jusqu’ici réservé à l’Europe, cet événement devient international et rassemblera 25 équipes venues des cinq continents. L’objectif est de promouvoir la compétition équitable, l’innovation technique et le transport durable.

Côté algérien, la participation est assurée par Setram, entreprise 100 % algérienne depuis 2023, qui exploite et maintient sept lignes de tramway à travers le pays avec près de 4 000 employés et plus de 100 millions de voyageurs transportés depuis sa création.