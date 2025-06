La SNTF renforce son réseau avec de nouvelles lignes inter-wilayas

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé, ce lundi, le lancement de nouvelles lignes inter-wilayas ainsi que le renforcement de certaines dessertes existantes, à partir de ce mercredi.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des instructions du ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, visant notamment à mettre en circulation les trains Coradia et les rames rénovées dans les ateliers de la SNTF, précise le communiqué de l’entreprise.

Parmi les nouveautés annoncées, une nouvelle liaison nocturne entre Alger et Tlemcen, passant par Oran et Sidi Bel Abbès, sera mise en service. De même, une nouvelle ligne Constantine-Biskra, via Batna, viendra étoffer l’offre de transport dans l’est du pays.

En parallèle, la ligne Alger-Oran bénéficiera de deux départs supplémentaires par jour, renforçant ainsi la fréquence et la disponibilité du service pour les voyageurs.

Avec ces ajouts, la SNTF entend améliorer la couverture ferroviaire du territoire national et répondre aux besoins croissants de mobilité inter-wilayas.