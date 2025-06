Vente fictive de véhicules Fiat à Batna : deux escrocs présumés interpellés

Les services de la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers de la Sûreté de wilaya de Batna ont procédé à l’arrestation de deux personnes impliquées dans une affaire d’escroquerie liée à une prétendue vente à tempérament de véhicules de marque Fiat, a indiqué un communiqué publié mercredi.

Selon le document, les deux mis en cause proposaient frauduleusement à leurs victimes l’acquisition de véhicules Fiat via des offres mensongères diffusées notamment sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Ils affirmaient représenter un bureau spécialisé situé en plein centre-ville de Batna.

Les investigations menées par les services de police ont révélé que les deux individus ne disposaient d’aucune autorisation officielle ni de documents prouvant un partenariat avec la société Fiat Automobiles. Cette situation a éveillé les soupçons des enquêteurs, d’autant que les véhicules en question étaient indisponibles chez les concessionnaires agréés.

L’enquête a permis de confirmer que les suspects, un homme et une femme âgés respectivement de 27 et 35 ans, établissaient de faux contrats à leurs victimes en contrepartie de sommes d’argent. Ces contrats étaient accompagnés de documents falsifiés portant des cachets contrefaits, dans le but de renforcer la crédibilité de leur escroquerie.

À l’issue des procédures légales, les deux individus ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes.