L’Algérie renforce son parc de transport avec 559 nouveaux bus importés

L’Algérie a réceptionné 559 bus provenant de Chine et d’Allemagne dans le cadre de la modernisation de son réseau de transport public et militaire. Cette livraison comprend 251 bus déjà arrivés dans les ports d’Alger et de Djendjen, ainsi que 308 autres attendus à Mostaganem.

Au total, le programme d’importation atteint près de 6 800 bus, s’inscrivant dans une stratégie nationale visant à améliorer la mobilité, moderniser les infrastructures et soutenir les besoins logistiques, notamment de la Défense.

Parallèlement, d’autres livraisons, dont 210 bus récemment reçus à Jijel, confirment l’ampleur de ce projet, porté par les autorités pour renouveler en profondeur le parc national et renforcer les capacités du secteur des transports.