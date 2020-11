Land Rover dévoile le nouveau Discovery

Le constructeur britannique nous dévoile enfin la nouvelle génération du Land Rover Discovery. Le grand SUV des évolutions esthétiques subtiles, de nouveaux équipements et une offre mécanique plus large.

Land Rover dévoile la nouvelle génération de son célèbre SUV tout-terrain Discovery. L’engin fait le plein de nouvelles technologies pour une meilleure conduite et plus de sécurités pour ses occupants, et s’offre une motorisation efficiente sans oublier ses capacités de franchisseur rarement égalées.

Le nouveau Discovery adopte des évolutions esthétiques subtiles lui permettant de garder son allure générale. Les phares LED sont retouchés tandis que le capot en coquille et le montant C sont reprogrammés. Le SUV gagne également en fluidité grâce à des pare-chocs dont la surface est plus largement en teinte carrosserie tandis qu’a l’arrière un panneau en noir brillant relie les blocs de feux LED.

En terme de tout terrain le Discovery nouvelle génération se voit désormais bénéficier d’une version améliorée du Terrain Response 2 qui permet une adaptation plus fine et plus rapide aux caractéristiques du terrain sur lequel le véhicule évolue, et aidé également par la suspension Adaptive Dynamics. Il offre également à son conducteur le ClearSight Ground Viex permettant une vue du sol dissimulée directement sous l’avant du véhicule via l’écran tactile central et une combinaison de caméras.

L’habitacle du nouveau Discovery adopte une panoplie d’équipements avec l’évolution du système d’info-divertissement Pivi Pro, la technologie de filtration de l’air SOTA garantissant une qualité de l’air optimale. L’écran de tableau de bord de 12,3 pouces procure une navigation 3D tandis que l’instrumentation est projetée sur une tablette de 11,4 pouces.

Sous le capot, les motorisations essence et diesel sont désormais associée d’office à l’hybridation légère ou un alterno-démarreur et installation 48 V garantit une plus grande efficience et une davantage de douceur et de vigueur dans ses relances ou ses évolutions à basse vitesse. Les puissances varient de 300 ch/400 Nm de couple à 360 ch/500 Nm en essence et de 249 ch/570 Nm à 300 ch/650 Nm en Diesel.