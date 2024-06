Le futur BMW X3 en fuite

Le constructeur allemand lancera cet été son nouveau SUV BMW X3, mais le modèle est déjà affiché sur Instagram via une fuite. Ce dernier ne sera plus proposé en variante électrique iX3.

Le futur BMW X3, fait l’objet d’une fuite, et se fait directement remarquer pour sa calandre, avec une fois de plus, le fameux double haricot qui attire l’attention et raison de son nouveau motif de barettes. La grille de calandre n’est plus verticale, car elle comporte également des barres obliques à l’instar de ce qu’on a vu sur la BMW Série 1.

D’après la photo fuitée, le nouveau BMW X3 ressemble fortement au X1, plus compact, et au BMW Ix, plus massif. Les caractéristiques techniques ne sont pas encore dévoilées, mais on sait déjà qu’il n y’aura pas de variante électrique iX3. Cette dernière sera remplacée par la version de série du concept Vision X Neue Kasse.