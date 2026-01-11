Les syndicats du secteur des Transports affirment la reprise des activités de transport de marchandises et de voyageurs

Les syndicats du secteur des Transports ont salué, à l’issue de leur rencontre avec le président du Conseil de la nation, Azouz Nasri, la prise en charge de leurs préoccupations par les hautes autorités du pays. Ils ont confirmé la reprise des activités de transport des voyageurs et des marchandises.

Les représentants syndicaux ont souligné que leurs revendications sont désormais considérées et qu’un réexamen de certaines dispositions du projet de loi sur le code de la route, notamment les sanctions, est envisagé. Ils ont également dénoncé les campagnes hostiles menées par des parties étrangères et mis en avant la responsabilité des transporteurs, qui ont privilégié l’intérêt national.

Tous les syndicats présents ont exprimé leur soulagement après cette rencontre, qui a permis de discuter de leurs préoccupations et dont les conclusions seront transmises aux plus hautes autorités pour étude.