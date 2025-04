L’usine FIAT de Tafraoui (Oran) s’apprête à produire un 4ᵉ modèle : la Grande Panda arrive !

L’usine automobile FIAT en Algérie continue son expansion avec l’arrivée imminente de la Fiat Grande Panda, un petit SUV moderne destiné aux marchés d’Afrique du Nord et d’Amérique latine. Ce nouveau modèle viendra enrichir la gamme déjà produite sur place, aux côtés de la Fiat 500 et du Doblò, commercialisé en version utilitaire et touristique

Depuis sa mise en service en décembre 2023, le site de Tafraoui affiche une croissance rapide, avec une production ayant atteint 17 véhicules/heure en novembre 2024 et plus de 18 000 unités assemblées en un an. L’usine est également en cours d’extension (40 % des travaux achevés), avec l’objectif d’intégrer des ateliers de soudure et de peinture d’ici fin 2025 pour passer au montage CKD, favorisant une production plus locale.

Ce développement illustre l’ambition de Stellantis et des autorités algériennes de renforcer l’industrie automobile nationale à forte valeur ajoutée, en faisant de la Grande Panda un symbole de la nouvelle mobilité « made in Algeria ».