Mechanica Algeria à Oran : la sous-traitance au cœur de la relance industrielle

Oran accueille, du 10 au 12 février 2026, la première édition du salon Mechanica Algeria, un événement consacré à la sous-traitance et aux composants automobiles, réunissant plus de 100 exposants nationaux et internationaux au Centre des Conventions Mohamed-Benahmed.

Pensé comme un véritable levier de développement industriel, ce salon vise à renforcer l’intégration locale, soutenir la production nationale et structurer un écosystème mécanique compétitif. Lors de l’ouverture officielle, le directeur général de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), Omar Rekkache, a rappelé que la sous-traitance industrielle constitue un axe stratégique majeur de la politique industrielle de l’État, destiné à réduire les importations, créer de la valeur ajoutée et générer des emplois durables.

Le salon se veut un espace opérationnel de partenariats, favorisant les échanges entre donneurs d’ordres et sous-traitants, le transfert de technologie et le développement des compétences nationales. Les autorités misent sur ce secteur pour insérer les entreprises algériennes dans les chaînes de valeur locales et internationales, tout en consolidant la souveraineté économique du pays.

À travers Mechanica Algeria, l’Algérie affirme sa volonté de bâtir une industrie mécanique forte, intégrée et durable, en faisant de la sous-traitance un pilier essentiel de sa stratégie de relance industrielle.