Stellantis renforce l’intégration locale avec cinq nouveaux sous-traitants algériens

À l’occasion de la première édition du salon Mechanica Algérie, organisé du 10 au 12 février à Oran, Stellantis El Djazaïr a annoncé la signature de cinq nouveaux contrats avec des sous-traitants algériens pour l’usine Fiat. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie nationale visant à développer une industrie automobile forte, compétitive et à accroître le taux d’intégration locale.

Le directeur général de Stellantis El Djazaïr, Raoui Beji, a réaffirmé l’objectif d’atteindre un taux d’intégration supérieur à 30 % d’ici 2026, tout en contribuant à la création d’emplois et au développement des compétences locales. Le salon a également permis de mettre en avant des pièces produites localement, issues de collaborations avec 26 fournisseurs algériens (usine et après-vente).

Sur le stand Fiat, les visiteurs ont pu découvrir les modèles Doblo utilitaire et Doblo Panorama assemblés à Tafraoui, ainsi qu’un prototype de la Fiat Grande Panda, dont la commercialisation en Algérie est prévue prochainement.