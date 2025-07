Saisie record à l’aéroport d’Alger : un réseau de contrebande de devises et de pièces automobiles démantelé

Les services de la Police aux frontières (PAF) de l’aéroport d’Alger ont démantelé un réseau criminel impliqué dans le transfert illicite de devises et l’importation clandestine de marchandises, dont des pièces de rechange automobiles.

Deux femmes en partance pour Istanbul ont été interceptées avec plus de 136.000 euros dissimulés. L’enquête a permis d’arrêter d’autres membres du réseau et de saisir plus de 5.000 articles, dont un lot important de pièces automobiles importées sans autorisation.



Cette opération illustre les efforts des autorités dans la lutte contre la contrebande qui nuit à l’économie nationale, notamment au secteur automobile.