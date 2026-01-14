Vignette automobile : le GPL désormais soumis à la taxe en 2026

La Loi de finances 2026 met fin à l’exonération de vignette automobile pour les véhicules roulant au GPL, jusque-là dispensés en vertu de l’article 302 du Code du timbre. Seuls les véhicules au GNC, électriques et hybrides restent exemptés.

Avec plus d’un million de véhicules GPL en circulation, cette mesure pourrait rapporter plus de deux milliards de dinars selon Finabi Conseil. Les autorités justifient cette décision par la forte demande en GPL, jugée contraignante pour les ressources gazières nationales et les capacités d’exportation.



Parallèlement, les carburants ont augmenté depuis le 1er janvier 2026 : le GPLc passe de 9 à 13 DA/litre, l’essence à 47 DA et le gasoil à 31 DA.