Peugeot présente le Pick-up Landtrek

La marque au lion nous dévoile le deuxième pick-up de son catalogue. Baptisé Peugeot Landtrek, ce nouvel utilitaire du lion est destiné uniquement à certains marchés.

Après le lancement en 2017 de son premier pick-up inspiré de la mythique Peugeot 504, dédié au marché africain et baptisé « Pick-up », la marque au lion a procédé à la présentation de son nouvel utilitaire dans ce segment. Baptisé Peugeot Landtrek, ce nouveau-né est destiné aux marchés africains et d’Amérique Latine.

Le Peugeot Landtrek, se veut plus moderne que le Peugeot Pick-up en arborant notamment une calandre verticale et une signature lumineuse à LED. Il sera proposé en trois versions à savoir : « châssis cabine » sans la benne, « simple cabine » et « double cabine ».

L’habitacle du Peugeot Landtrek se veut également moderne en proposant un écran de 10 pouces et la climatisation automatique bi-zone. Les clients peuvent également choisir entre sièges indépendants à l’avant ou une banquette à trois places. Plusieurs aides à la conduite sont également présentes comme l’alerte de franchissement de ligne, et de caméras facilitant les manouvres.

Ce nouveau Pick-up revendique une capacité de remorquage pouvant aller jusqu’à 3 tonnes pour une charge utile pouvant atteindre 1.2 tonne. Peugeot précise également que la zone de chargement peut être éclairée de LED et permet le branchement d’outils sur une prise de 12 volts.

Le Landtrek est proposé en deux ou quatre roues motrices. Sous le capot on retrouve un bloc diesel de 1.9 litre de 150 chevaux et un bloc essence 2.4 litres de 210 chevaux. Enfin, sa commercialisation est prévue pour la fin d’année 2020.